PERCA. Grave incidente stradale poco dopo la mezzanotte di oggi, sabato 4 luglio, a Perca, dove due veicoli si sono scontrati frontalmente.

L'allarme è scattato tre minuti dopo la mezzanotte. Il bilancio è di cinque persone ferite: una ha riportato lesioni gravi, mentre le altre quattro sono rimaste ferite in modo lieve.

Sul posto sono intervenuti il medico d'urgenza, due ambulanze della Croce Bianca, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

I feriti sono stati trasportati in ospedale: una donna, la più grave, è stata trasportata al San Maurizio di Bolzano, due all'ospedale di Brunico e due all'ospedale di Bressanone. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dello scontro frontale.