HINTERTUX. Prepararsi ad affrontare il pericolo valanghe prima dell'arrivo dell'inverno, migliorando le tecniche di valutazione dei rischi e le procedure di intervento in montagna. È l'obiettivo delle esercitazioni che hanno coinvolto gli esperti dei servizi di allerta valanghe di Trentino, Alto Adige e Tirolo, riuniti per tre giorni tra Innsbruck e il ghiacciaio di Hintertux, nell'ambito delle Giornate della sicurezza dell'Euregio.

L'iniziativa ha permesso ai tecnici dei tre territori di confrontarsi sulle procedure operative e di mettere alla prova le proprie capacità in condizioni di alta montagna. Sul ghiacciaio i partecipanti si sono esercitati negli spostamenti su terreni innevati, nella ricerca di persone sepolte dalla neve e nell'analisi del manto nevoso, approfondendo anche l'utilizzo delle nuove tecnologie disponibili per la sicurezza.

«Le valanghe non conoscono confini regionali. Se i nostri esperti approfondiscono insieme le loro conoscenze, possono fornire previsioni sulle valanghe più precise e informazioni più affidabili per l'intera Euregio». A sottolinearlo sono i responsabili dei servizi di allerta: Patrick Nairz per il Tirolo, Michela Munari per l'Alto Adige e Mauro Gaddo per il Trentino.

Durante le tre giornate sono stati verificati anche il funzionamento delle attrezzature di emergenza, il corretto utilizzo delle comunicazioni radio e le procedure per individuare e gestire i rischi durante le attività sul campo. Particolare attenzione è stata dedicata al metodo RISSK, uno strumento che consente di valutare sistematicamente i pericoli e prendere decisioni più consapevoli durante i sopralluoghi.

Il confronto ha riguardato inoltre l'evoluzione delle condizioni meteorologiche e della neve nei diversi territori. Il monitoraggio costante del manto nevoso, delle temperature e dei fenomeni valanghivi rappresenta infatti una componente essenziale per elaborare previsioni attendibili e garantire la sicurezza degli operatori impegnati nei rilievi.

Le conoscenze acquisite confluiranno nel bollettino valanghe dell'Euregio, il servizio condiviso che durante la stagione invernale fornisce quotidianamente informazioni aggiornate sui pericoli presenti in Trentino, Alto Adige e Tirolo. Uno strumento utilizzato dalla protezione civile, ma anche da sciatori, escursionisti e appassionati di sport invernali per pianificare le proprie attività in montagna.

La pubblicazione quotidiana del bollettino per l'inverno 2026/2027 riprenderà a breve, in base all'evoluzione delle condizioni nevose e del pericolo valanghe nei tre territori. La data esatta sarà comunicata successivamente. Nel frattempo, i servizi di allerta continueranno a monitorare la situazione e potranno diffondere ulteriori aggiornamenti.