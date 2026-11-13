BOLZANO. La bellezza di 13.300 alberi sotto controllo: così la città gestisce e tutela il proprio patrimonio arboreo. La gestione del patrimonio arboreo cittadino è un'attività complessa e continuativa, che richiede competenze tecniche, controlli programmati e una costante attenzione alle condizioni di salute e sicurezza delle piante.



È stato questo il tema di un incontro presso la Giardineria comunale, alla presenza dell'assessore all'Ambiente del Comune Marco Caruso, della responsabile della Giardineria Ulrike Buratti, del funzionario tecnico Marco Ferrarin e del direttore dell'Ufficio Ambiente Renato Spazzini. Sono circa 13.300 gli alberi pubblici attualmente gestiti dalla Giardineria comunale. Nel corso dell'anno sono stati effettuati circa 3.900 controlli visivi dal personale interno e 300 ispezioni approfondite con il supporto di tecnici esterni. Sul fronte delle nuove alberature, sono stati messi a dimora 213 alberi, di cui 96 in nuove aree e 117 in sostituzione di piante precedentemente rimosse.



Gli abbattimenti sono stati complessivamente 164, principalmente a seguito di controlli che hanno evidenziato condizioni di rischio o per la fine del ciclo di vita (96), perché le piante erano secche o non vegetanti (59), per eventi meteorologici (3) e per incidenti o danni stradali (6). Il totale di 213 nuove messe a dimora, a fronte di 164 abbattimenti, evidenzia un saldo positivo di 49 alberi nel 2026. La sfida è il cambiamento climatico.



Quali piante sono più adatte all’innalzamento delle temperature e come sfruttare il prezioso potenziale del verde per ridurre le temperature. Caruso conferma: si va avanti con gli interventi di de-sigillatura dell’asfalto. La Città di Bolzano gestisce attraverso la Giardineria comunale i già richiamati 13.300 alberi pubblici, ciascuno dei quali è inserito in un apposito sistema informatico di censimento e monitoraggio.



Si tratta di un gestionale in uso da oltre vent'anni, che consente di disporre per ogni pianta di una vera e propria scheda individuale, costantemente aggiornata con le date dei controlli, gli interventi effettuati, la documentazione fotografica, le condizioni rilevate e lo storico delle verifiche. Un sistema che permette di programmare la manutenzione e gli accertamenti in funzione delle caratteristiche e dello stato di salute di ciascun albero.



Le verifiche vengono effettuate con cadenze differenziate: le piante che presentano particolari criticità sono sottoposte a controlli più frequenti e, quando necessario, ad approfondimenti specialistici affidati anche a professionisti esterni.



Come illustrato dal funzionario tecnico Marco Ferrarin, le valutazioni non si limitano all'osservazione visiva. In presenza di situazioni che richiedono ulteriori approfondimenti vengono utilizzate anche indagini strumentali, come la tomografia del legno, che permette di individuare eventuali cavità o alterazioni interne, e le prove di trazione, utili a valutare la stabilità della pianta e la sua resistenza alle sollecitazioni del vento.