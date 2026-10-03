BOLZANO. Mercoledì 30 settembre, la Libera Università di Bolzano ha riunito per la prima volta a livello provinciale le persone e le organizzazioni che si occupano della coltivazione, dell’utilizzo e della trasformazione delle piante medicinali.

L’incontro rientra nel programma del progetto di ricerca europeo EcoFABULAnds. In Alto Adige il progetto analizza il potenziale delle piante medicinali tradizionali per un’agricoltura sostenibile, per la creazione di valore a livello regionale e per la tutela delle conoscenze tradizionali e della biodiversità.

All’incontro hanno partecipato aziende agricole, ricercatrici e ricercatori, esperte ed esperti della formazione e della consulenza. L’incontro è servito a conoscere le diverse esperienze e necessità dei partecipanti e a rafforzare la rete di contatti tra gli attori del settore, così da creare nuovi legami lavorativi in futuro.

«Vogliamo mettere in contatto le persone che si occupano della coltivazione, della produzione e della trasformazione delle piante medicinali affinché possano conoscersi e riflettere insieme su come sviluppare ulteriormente questo settore», afferma Leonardo Montagnani, professore della Facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari di unibz e responsabile del progetto.

L’obiettivo non è soltanto individuare nuove soluzioni per l’Alto Adige. Strutture già ben funzionanti, esperienze consolidate e soprattutto le avanzate disposizioni normative dell’Alto Adige in questo ambito potrebbero infatti rappresentare un modello interessante anche per altre regioni europee.

Il progetto EcoFABULAnds, finanziato con fondi europei, è attivo dal 2025 ed è coordinato dalla Humboldt-Universität zu Berlin. In cinque Living Lab europei, ovvero spazi regionali di sperimentazione e scambio tra ricerca e pratica, vengono sviluppate e testate soluzioni agroecologiche in contesti territoriali molto diversi tra loro.

Mentre in Alto Adige l’attenzione è rivolta alle piante medicinali, nell’Irlanda meridionale il focus è posto su approcci bioregionali per sistemi alimentari e paesaggi più resilienti. Nella regione Berlino-Brandeburgo il progetto studia nuove relazioni tra città e campagna e la competizione nell’uso del territorio; nell’Ungheria meridionale si concentra sul rilancio dei sistemi tradizionali di orticoltura e frutticoltura; a Cipro vengono invece sperimentati modelli di produzione e consumo basati sull’economia circolare. L’obiettivo è sviluppare, insieme alle comunità locali e agli altri soggetti coinvolti, soluzioni applicabili anche oltre i confini delle singole regioni.

Nell’ambito del Living Lab altoatesino, oltre al lavoro di networking, si punta anche a diffondere le conoscenze sulle piante medicinali tradizionali e sui loro utilizzi. A tale scopo sono stati coinvolti altri ricercatori, tra i quali Silvia Cannucci della Facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari studia il ruolo e le funzioni che le piante medicinali tradizionali autoctone svolgono negli ecosistemi.