BOLZANO. Più manutenzione, maggiore illuminazione e segnaletica adeguata. La rete ciclabile altoatesina si prepara a un potenziamento dei servizi, con l'obiettivo di rendere gli spostamenti in bicicletta più sicuri durante tutto l'anno. Il Consiglio provinciale ha approvato all'unanimità una mozione presentata dal Gruppo Verde, che chiede di mettere a disposizione maggiori risorse per la cura degli oltre 550 chilometri di piste ciclabili sovracomunali.

La proposta punta in particolare a garantire percorsi liberi da neve, ghiaccio e buche anche nei mesi invernali, oltre a migliorare l'illuminazione e la segnaletica. Una necessità legata anche alla diffusione delle biciclette elettriche, utilizzate sempre più spesso per gli spostamenti quotidiani, compresi quelli casa-lavoro.

«Piste ciclabili libere da ghiaccio, neve e buche, con adeguata illuminazione e segnaletica, rendono spostarsi in bici più sicuro e veloce, indipendentemente dalla stagione», sottolinea Madeleine Rohrer, prima firmataria della mozione.

Attualmente la Provincia trasferisce alle Comunità comprensoriali e ai Comuni complessivamente 500 mila euro all'anno per la manutenzione dell'intera rete sovracomunale. Una cifra che, secondo il Gruppo Verde, non sarebbe sufficiente rispetto all'estensione dei percorsi e alle esigenze di gestione.

A sostegno della proposta, i Verdi richiamano anche il confronto con il tunnel del Küchelberg a Merano, la cui gestione costerà circa quanto la manutenzione annuale di tutti i 550 chilometri di piste ciclabili. «Un unico tunnel costa quanto la manutenzione dell'intera rete», evidenziano i promotori.

La mozione guarda anche ai benefici più ampi della mobilità ciclistica: meno traffico, minori emissioni e risparmi per chi sceglie la bicicletta al posto dell'automobile. «Una buona rete ciclabile è utile a tutti, anche a chi continua a spostarsi in auto. Ogni bici sulla pista ciclabile è un'auto in meno in coda», concludono i consiglieri provinciali Madeleine Rohrer, Brigitte Foppa e Zeno Oberkofler.