PASSO PORDOI. Stavano scendendo dal Piz Boè quando hanno imboccato per errore la ferrata Piazzetta nel senso contrario. Due escursionisti polacchi, una donna di 50 anni e un uomo di 55, sono rimasti bloccati nella parte alta del percorso, a circa 2.800 metri di quota. La donna lamentava dolore a un ginocchio ed era in preda a una crisi di panico.

La chiamata alla centrale del 118 è arrivata intorno alle 17. Individuate le coordinate, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha fatto base al Passo Pordoi, poi è salito fino a localizzare la coppia. Il tecnico di elisoccorso e il medico sono stati sbarcati nelle vicinanze e hanno raggiunto i due escursionisti.

I soccorritori hanno constatato che entrambi erano senza casco e senza kit da ferrata. La coppia, dopo aver sbagliato itinerario durante la discesa dal Piz Boè, aveva percorso un breve tratto della Piazzetta al contrario, prima di essere costretta a fermarsi.

Messi in sicurezza, i due sono stati issati a bordo dell’elicottero con il verricello. L’uomo è stato accompagnato al Passo Pordoi, dove aveva lasciato l’auto. La donna è stata trasportata all’ospedale di Agordo per accertamenti.