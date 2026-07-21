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BOLZANO. Trentadue nuovi agenti della Polizia di Stato entreranno in servizio ad agosto per rafforzare la Questura di Bolzano, i commissariati dell'Alto Adige e le specialità della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria. A comunicarlo è il segretario provinciale del Sap, Roberto Manfredi, che esprime soddisfazione per il nuovo piano di potenziamento degli organici.
Secondo Manfredi, l'arrivo dei nuovi poliziotti rappresenta un'ulteriore iniezione di «forze fresche», in linea con i precedenti interventi di rafforzamento del personale. Un segnale ritenuto positivo dal sindacato, che da tempo denuncia la carenza di organico negli uffici di polizia della provincia.
Il Sap sottolinea però che il numero delle nuove assegnazioni non è ancora sufficiente a coprire le reali esigenze operative del territorio. Per questo il sindacato chiede che il percorso di potenziamento prosegua anche nel 2027 con ulteriori assegnazioni di personale.
Tra le priorità indicate da Roberto Manfredi c'è anche la questione degli alloggi per gli agenti provenienti da altre regioni. Il sindacato evidenzia come la difficoltà nel trovare una casa rischi di penalizzare la permanenza del personale in Alto Adige e chiede interventi concreti per garantire organici stabili e servizi sempre più efficienti ai cittadini.