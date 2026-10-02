BOLZANO. La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato il progetto per il Centro per le biblioteche, l'autonomia e la tutela delle minoranze con la contestuale modifica d'ufficio del Piano urbanistico del Comune di Bolzano. La delibera è stata presentata dall'assessore provinciale alla Protezione dell'Ambiente, della natura e del clima e allo Sviluppo del territorio, Peter Brunner. "In questo modo sono stati creati i presupposti di conformità urbanistica necessari per poter realizzare il progetto", afferma l'assessore in una nota. La Zona per attrezzatture pubbliche sovracomunali "Nuovo polo bibliotecario" sarà limitata a via Armando-Diaz, via Manlio Longon e via dei Combattenti. Il progetto prevede la demolizione parziale dell'attuale scuola Pascoli e la costruzione del nuovo Centro per le biblioteche, l'autonomia e la tutela delle minoranze. "La conformità urbanistica completa l'iter autorizzativo necessario per arricchire ulteriormente il Centro per le biblioteche, l'autonomia e la tutela delle minoranze con nuovi servizi e dare un valore aggiunto al quartiere, offrendo alle persone l'opportunità di viverlo a 360 gradi, attraverso il caffè letterario e nuove esperienze", ha commentato l'assessore alle Opere pubbliche e alla Valorizzazione del patrimonio Christian Bianchi. (ANSA). VAL