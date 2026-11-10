BOLZANO. Posta in ritardo. Il problema della consegna è reale. Una recentissima indagine del Ctcu - il Centro Consumatori - dice che la posta proveniente dall'Europa e diretta in Italia arriva più rapidamente delle lettere spedite dall'Alto Adige a Bolzano, per le quali il tempo medio di consegna raggiunge i 10,41 giorni lavorativi. E il presidente Arno Kompatscher torna a parlare della convenzione con Poste italiane da 7 milioni l'anno, rinnovata nel 2023, che scade a dicembre e che rischia di non essere confermata. «Non firmo senza precise garanzie di recapito puntuale sei giorni su sette - dice. Ho proposto a Poste italiane, con cui mi sono confrontato di recente, un sistema trasparente di monitoraggio del servizio per la verifica degli obiettivi. Come ha fatto di recente per esempio il Ctcu».

La sintesi è una sola. «Se il recapito puntuale funziona paghiamo, altrimenti no». Del resto il recapito puntuale era nei patti che però troppo spesso vengono disattesi. «Ricordo che nel resto d'Italia la posta viene recapitata tre giorni in settimana: lunedì, mercoledì e venerdì. In Alto Adige la convenzione prevede anche la consegna dal lunedì al sabato ma in troppe zone della provincia a volte non succede».

La convenzione scade

In base alla convenzione con le Poste, in conformità con l'accordo di Milano del 2009, la Provincia si è impegnata a coprire i costi dei servizi postali e di recapito in Alto Adige per un importo di 3,2 milioni l'anno. Sempre la Provincia finanzia inoltre servizi aggiuntivi e misure di modernizzazione con 7,8 milioni l'anno e le Poste si impegnano a consegnare i giornali ogni giorno, gestire il centro di distribuzione di Bolzano e la manutenzione delle cento cassette blu per la posta internazionale.

Il Ctcu: «Una lettera su due non arriva nei tempi»

Una lettera su due non arriva nei tempi previsti. È quanto emerge dall'indagine condotta dal Centro tutela consumatori utenti di via Dodiciville (Ctcu) sui tempi di consegna della posta in Alto Adige, che nel 2026 registrano un ulteriore peggioramento. Il tempo medio di recapito ha raggiunto i 6,57 giorni lavorativi, il valore più alto degli ultimi dodici anni e il 41% in più rispetto ai 4,66 giorni rilevati nel 2024. L'indagine è stata realizzata attraverso l'invio di lettere di prova dai Comuni altoatesini e ai centri civici di Bolzano, chiedendo ai destinatari di annotare le date di spedizione e ricezione e di rispedire la corrispondenza al mittente. Sono stati così misurati i tempi di consegna da e verso il capoluogo. Su 212 lettere monitorate, appena 105 sono state consegnate entro cinque giorni lavorativi, pari al 49,53% del totale. Un risultato lontano dal primo obiettivo di qualità fissato da Poste Italiane, che prevede la consegna entro cinque giorni del 90% degli invii. Anche rispetto al secondo standard, che stabilisce il recapito del 98% delle lettere entro sei giorni lavorativi, la rilevazione mostra risultati insoddisfacenti: soltanto il 51,52% della corrispondenza è arrivato entro il termine previsto.

I dati evidenziano un peggioramento progressivo. Nel 2014 - sempre secondo l'indagine Ctcu - il tempo medio di consegna era di 2,7 giorni lavorativi e il 91% degli invii rispettava gli standard allora in vigore. Nel 2019 la media era salita a 6,1 giorni, per poi scendere a 3,83 nel 2021 e a 2,7 nel 2023. Nel 2024 si era registrata una nuova crescita, fino a 4,66 giorni, seguita dall'ulteriore aumento rilevato quest'anno. I ritardi riguardano anche la corrispondenza internazionale.

Sempre secondo l'indagine del Centro Consumatori, le lettere spedite dall'Italia verso l'estero impiegano in media 13,22 giorni lavorativi, mentre quelle provenienti dall'estero e dirette in Italia arrivano in 6,89 giorni, con una media complessiva di 10,06 giorni. Quindi, un dato significativo riguarda proprio il confronto con i tempi interni alla provincia: la posta proveniente dall'Europa e diretta in Italia arriva più rapidamente delle lettere spedite dall'Alto Adige verso Bolzano, per le quali il tempo medio di consegna raggiunge i 10,41 giorni lavorativi. V.F.