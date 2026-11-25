BOLZANO. Il sistema di sostegno sociale in Alto Adige contribuisce a contenere il rischio di povertà, ma il fenomeno resta presente anche in un territorio con indicatori relativamente favorevoli nel confronto europeo. È quanto emerge dallo studio preliminare dell’Astat sulla povertà e le disuguaglianze, al centro dell’incontro tra il presidente della Provincia Arno Kompatscher e i rappresentanti della Rete altoatesina contro la povertà.

Nel 2024, secondo la rilevazione, il 12,1% della popolazione altoatesina era a rischio povertà. Senza gli interventi economici di sostegno sociale, la percentuale sarebbe salita al 15,9%. Il dato tiene conto dei livelli salariali e dei prezzi locali, per offrire una fotografia più aderente alle condizioni economiche del territorio.

«I risultati dimostrano che il nostro sistema di protezione sociale contribuisce in modo significativo a prevenire la povertà», ha sottolineato Kompatscher. Il presidente ha però invitato a non trascurare le persone che vivono in condizioni di difficoltà, anche alla luce dei risultati positivi nel confronto europeo.

Durante il confronto è stata condivisa la necessità di rafforzare la base statistica sulla povertà e sulle disuguaglianze. Per questo la Giunta provinciale ha incaricato l’Astat di ampliare il campione altoatesino dell’indagine europea Eu-Silc su reddito e condizioni di vita. L’obiettivo è disporre, dal 2027, di dati annuali più solidi e dettagliati, utili a orientare gli interventi sociali.