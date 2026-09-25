BOLZANO. I Baschi Verdi del Comando Provinciale di Bolzano, coadiuvati dalle unità cinofile, hanno intensificato negli ultimi giorni l’azione di repressione al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti attraverso capillari sopralluoghi ed appostamenti che ha portato, in due distinte operazioni di servizio, al sequestro complessivo di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente.



Nella prima operazione i finanzieri, con l’ausilio del cane antidroga “Mina”, hanno sequestrato 1 grammo di cocaina e 3 grammi di eroina, entrambe suddivise in dosi pronte per la rivendita, denunciando un cittadino straniero già noto alle forze dell’ordine.



In un'altra operazione di servizio, grazie l’infallibile fiuto di “Mytho”, un giovanissimo pastore tedesco antidroga in servizio solo da pochi mesi a Bolzano, sono stati rinvenuti nella zona dei “Prati del Talvera” n. 3 “panetti” di hashish e due “ovuli” di minori dimensioni, tutti avvolti in buste di cellophane e sotterrati nella boscaglia, pronti per essere suddivisi in dosi per la rivendita, per un totale di mezzo chilo di stupefacente.



Già nel recente passato le Fiamme Gialle bolzanine avevano compiuto sequestri di quantitativi anche ingenti di droga, occultati lungo le passeggiate del fiume che solca il capoluogo. In particolare, lo scorso marzo, i militari avevano rivenuto poco meno di un chilo e mezzo di hashish, nascosto nei pressi di un’area giochi per bambini.



Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sequestrate ed è stata notiziata l’Autorità Giudiziaria. I risultati conseguiti sono frutto dell’intensificazione del controllo economico del territorio disposto dal Comando Provinciale della Guardia di finanza, finalizzato a prevenire e contrastare i fenomeni delittuosi connotati da maggior allarme sociale, tra i quali certamente quelli connessi ai traffici di droga.



Nei confronti dell’indagato vige la presunzione di innocenza sino a pronuncia definitiva.