BOLZANO. Più risorse per la tutela previdenziale delle famiglie, per chi assiste persone non autosufficienti e per il comparto agricolo. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige interviene con un aumento dei contributi destinati alla previdenza obbligatoria e complementare, prevedendo 7,51 milioni di euro aggiuntivi ogni anno nel triennio 2027-2029. Le misure sono contenute nella legge di stabilità regionale 2027, approvata dalla Giunta e destinate a entrare in applicazione per le domande presentate dal 1° gennaio del prossimo anno.

Il provvedimento punta a rafforzare la copertura previdenziale di chi, per dedicarsi alla cura dei figli o all'assistenza di familiari, riduce l'attività lavorativa oppure interrompe temporaneamente la propria occupazione. Un intervento che interessa anche il mondo agricolo, con nuovi sostegni ai versamenti contributivi degli operatori del settore.

Per i genitori non occupati o in aspettativa senza copertura previdenziale, il contributo per la prosecuzione volontaria sale da 9 mila a 12 mila euro all'anno. Il massimale complessivo passa invece da 18 mila a 24 mila euro. Chi opta per la previdenza complementare potrà ricevere fino a 5 mila euro annui, contro i precedenti 4 mila, con un tetto complessivo di 10 mila euro.

Gli aumenti riguardano anche i genitori che lavorano part-time nel settore privato, con un orario non superiore al 70% del tempo pieno. Il contributo per integrare la contribuzione obbligatoria fino al 100% cresce da 4.500 a 5 mila euro annui, mentre quello destinato alla previdenza complementare passa da 2 mila a 3 mila euro. Il massimale complessivo per quest'ultima misura viene portato da 8 mila a 12 mila euro.

Una delle novità più significative interessa i caregiver, cioè le persone che assistono direttamente a domicilio familiari non autosufficienti. Per chi non lavora o si trova in aspettativa senza copertura previdenziale, il contributo per la prosecuzione volontaria aumenta da 4 mila a 10 mila euro annui. Per la previdenza complementare si passa invece da 4 mila a 7 mila euro.

Per chi svolge un'attività part-time, con un orario non superiore al 70% del tempo pieno, il sostegno alla previdenza obbligatoria sale da 2 mila a 5 mila euro, mentre quello per la previdenza complementare passa da 2 mila a 3.500 euro all'anno.

La Regione rafforza inoltre gli aiuti per i genitori che si occupano di figli o minori in affidamento di età inferiore ai cinque anni riconosciuti invalidi civili. In questi casi il contributo per la prosecuzione volontaria raggiunge 14 mila euro annui, rispetto ai precedenti 9 mila. Per la previdenza complementare l'importo aumenta da 4 mila a 7 mila euro.

Le misure destinate alla cura dei figli e all'assistenza dei familiari non autosufficienti saranno riconosciute sulla base delle condizioni previste dalla normativa regionale, con importi proporzionati ai periodi di contribuzione interessati. Non è previsto un limite di reddito familiare.

«Aumentiamo in modo significativo le risorse destinate alla previdenza e rendiamo più consistenti gli aiuti per chi rischia di avere una pensione più bassa a causa del lavoro di cura, di periodi di difficoltà lavorativa o delle condizioni in cui svolge la propria attività», ha dichiarato il presidente della Regione e della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher. L'assessore regionale alla previdenza Carlo Daldoss ha sottolineato l'importanza di garantire strumenti che permettano di costruire una posizione previdenziale adeguata anche a chi incontra difficoltà nel versamento regolare dei contributi.

Sulla tutela delle persone impegnate nell'assistenza familiare è intervenuta anche l'assessora provinciale Rosmarie Pamer, che ha richiamato l'importanza di evitare lacune contributive durante i periodi dedicati alla cura e all'educazione dei figli e all'assistenza dei familiari.

Una parte degli interventi riguarda direttamente gli agricoltori. Il contributo massimo annuo per sostenere i versamenti previdenziali volontari all'Inps o ad altre casse obbligatorie sale da 4 mila a 6 mila euro. Possono accedere alla misura, nel rispetto dei requisiti economici e di residenza, le persone con figli minorenni, chi assiste familiari non autosufficienti, chi ha compiuto 55 anni e chi, dopo aver superato i 50 anni, ha perso il lavoro nei cinque anni precedenti.

Cresce anche il sostegno alla previdenza complementare per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e familiari coadiuvanti iscritti alla gestione Inps e attivi in aziende zootecniche situate in aree particolarmente svantaggiate. Il contributo regionale passa da 500 a un massimo di mille euro all'anno, in relazione ai versamenti effettuati e nel rispetto del minimo di contribuzione personale previsto.

Novità anche per la contribuzione obbligatoria degli operatori agricoli: viene ampliata la base di calcolo del contributo, includendo anche i versamenti relativi alla classe di reddito convenzionale immediatamente superiore. La copertura ordinaria resta al 50%, ma può raggiungere il 60% o il 70% per le aziende che si trovano in condizioni territoriali particolarmente svantaggiate, secondo i criteri stabiliti dalle due Province autonome.

Infine, la legge di stabilità destina 600 mila euro nel triennio 2027-2029 all'educazione finanziaria, con uno stanziamento di 200 mila euro all'anno per il programma realizzato da Pensplan Centrum. Sono previste attività formative, incontri pubblici, convegni, trasmissioni televisive e radiofoniche e campagne informative per sensibilizzare cittadini e famiglie sulle scelte economiche e previdenziali.