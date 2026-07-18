BOLZANO. Nuovi rincari per i carburanti e anche l'Autobrennero finisce tra le tratte più costose d'Italia. A lanciare l'allarme è il Codacons, che ha elaborato una mappa dei prezzi sulla base dei dati ufficiali comunicati dagli impianti e pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Per quanto riguarda il servizio in autostrada, la A22 Brennero-Modena figura infatti tra le arterie con i listini più elevati per il gasolio. Nei distributori lungo l'Autobrennero il diesel al servito raggiunge infatti 2,609 euro al litro, un valore inferiore solo a quello registrato sulla A21 Torino-Piacenza, dove tocca i 2,699 euro, e sulla A4 Venezia-Trieste, con 2,682 euro al litro.

Secondo il Codacons, il fenomeno si inserisce in un quadro di aumenti generalizzati che interessa tutta la rete nazionale. Nei casi più estremi, anche fuori dall'autostrada, il gasolio arriva a sfiorare i 2,70 euro al litro, mentre la benzina supera in alcuni impianti i 2,60 euro.

L'associazione dei consumatori avverte che questi rincari rischiano di pesare in modo significativo sulle vacanze estive, periodo in cui aumentano gli spostamenti delle famiglie e, di conseguenza, i rifornimenti. Per questo il Codacons chiede al Governo un intervento urgente con un nuovo taglio temporaneo delle accise su benzina e gasolio, da mantenere almeno fino al termine del controesodo estivo di fine agosto.