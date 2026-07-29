BOLZANO. Promessa mantenuta. A un anno dal saluto con il loro storico maestro Marco Biasi, i coristi del Coro ANA Piani Bolzano si sono ritrovati per una giornata speciale all'insegna della musica, dell'amicizia e dei ricordi.

L'incontro si è svolto tempo fa presso il dismesso casello ferroviario immerso nella campagna bolzanina, ai piedi dell'austero profilo di Castel Firmiano. Un luogo simbolico che ha fatto da cornice a un momento di grande convivialità, condiviso con il maestro e con le figlie Eleonora e Raffaella.

Molti dei presenti avevano fatto parte dello storico Coro Laurino e hanno voluto rinnovare quel legame che il tempo non ha mai spezzato. Tra canti di montagna, brani della tradizione alpina, ricordi e aneddoti, le ore sono trascorse in un clima di serenità e affetto.

La giornata si è conclusa davanti a un ricco rinfresco preparato dallo staff dell'associazione cittadina Il Casello, suggellando ancora una volta il profondo rapporto che unisce il coro al suo storico maestro.

L'appuntamento è già fissato, almeno nelle intenzioni dei partecipanti: «Alla prossima occasione, maestro Marco!».