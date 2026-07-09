BOLZANO. In Alto Adige i saldi estivi cominceranno il 16 luglio. Lo ha stabilito la Giunta camerale della Camera di commercio di Bolzano in base alla legislazione vigente e tenendo conto delle proposte delle associazioni di categoria.

Le vendite delle merci della stagione estiva 2026 inizieranno il 16 luglio, nella maggior parte dei comuni dei distretti di Bolzano, Merano e Burgraviato, Valle Isarco, Val Pusteria e Val Venosta e termineranno il 13 agosto.

Inizieranno invece il 21 agosto i saldi nei comuni turistici ad alta vocazione turistica e termineranno il 18 settembre.