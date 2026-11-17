BOLZANO. Rafforzare la tutela dei volontari della Protezione civile e migliorare le condizioni per il loro impiego. Sono stati questi i temi al centro della seduta del Comitato provinciale per il servizio antincendio, riunitosi il 17 novembre. All'incontro, dedicato alle questioni di competenza del presidente della Provincia e assessore alla Protezione civile Arno Kompatscher, sono stati affrontati diversi aspetti legati all'attività dei vigili del fuoco e delle organizzazioni di soccorso.

Tra le questioni principali figura la tutela giuridica dei volontari e la copertura assicurativa del parco veicoli. Sono attualmente allo studio possibili soluzioni per garantire protezioni adeguate a chi presta servizio, tenendo conto delle esigenze operative. I prossimi passaggi dovranno essere concordati con gli enti competenti. Attenzione anche alle visite mediche di idoneità, per assicurare i requisiti sanitari necessari senza appesantire eccessivamente le procedure. Il Comitato ha valutato anche un possibile coinvolgimento del settore sanitario.

Un altro tema riguarda la pianificazione delle emergenze per la galleria di base del Brennero. La discussione si è concentrata sulla preparazione a possibili interventi e sul coordinamento tra le organizzazioni coinvolte. La pianificazione sarà ulteriormente approfondita attraverso il confronto tra i partner competenti, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di risposta in caso di emergenza.

Nel corso della seduta sono state affrontate anche alcune questioni relative al rilascio delle patenti di guida e alle possibili misure organizzative a sostegno dei vigili del fuoco a livello comunale. Gli argomenti saranno approfonditi nelle prossime fasi di confronto con gli enti interessati. L'obiettivo della Provincia è migliorare le condizioni operative e sostenere il volontariato nei numerosi compiti svolti a favore della sicurezza della popolazione.