BOLZANO. Tutto secondo i piani per la prova annuale di allarme della Protezione civile in Alto Adige. Nella mattinata di oggi, martedì 13 ottobre, 570 sirene hanno diffuso in tutta la provincia il segnale acustico di allerta, con un suono crescente e decrescente della durata di un minuto. L'esercitazione si è conclusa regolarmente, consentendo di verificare il funzionamento dei sistemi tecnici e il coordinamento tra le strutture coinvolte.

La prova, organizzata a livello provinciale, ha avuto un duplice obiettivo: controllare l'efficienza delle procedure di attivazione dell'allarme e permettere alla popolazione di riconoscere il segnale in caso di una reale emergenza. Le verifiche hanno interessato anche il Centro Situazioni provinciale e i collegamenti tra le centrali operative impegnate nella gestione delle emergenze.

Il bilancio è positivo. «La prova d'allarme si è svolta senza inconvenienti», ha dichiarato Klaus Unterweger, direttore dell'Agenzia per la Protezione civile, sottolineando l'importanza delle esercitazioni periodiche per individuare tempestivamente eventuali criticità e migliorare il sistema di allerta.

Un elemento significativo riguarda il numero di telefonate ricevute dal Numero unico di emergenza 112, risultato in forte calo rispetto alle precedenti prove. Un dato che contribuisce a valutare l'efficacia della comunicazione preventiva e la familiarità della popolazione con l'iniziativa, oltre a ridurre il rischio di sovraccaricare le centrali operative durante le verifiche.

La prova non è stata soltanto un controllo tecnico, ma anche un'occasione di informazione e prevenzione.Conoscere il suono delle sirene e sapere come comportarsi può infatti fare la differenza quando l'allarme segnala un pericolo reale.

In caso di attivazione dell'allarme di Protezione civile, le indicazioni alla popolazione prevedono di raggiungere rapidamente un edificio, chiudere porte e finestre e spegnere gli impianti di ventilazione. È quindi necessario informarsi attraverso radio, televisione e canali ufficiali, seguendo le istruzioni diffuse dalle autorità.