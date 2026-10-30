BOLZANO. La Provincia autonoma di Bolzano si prepara a un nuovo bilancio record. Per il 2027 sono previsti 9,17 miliardi di euro, oltre 300 milioni in più rispetto agli 8,88 miliardi del bilancio iniziale 2026. La manovra per il triennio 2027-2029 punta a mantenere solidi gli equilibri finanziari e a garantire la continuità dei servizi pubblici, concentrando le risorse sui settori ritenuti prioritari.

«L’incremento consente di rafforzare alcuni ambiti di intervento, nel rispetto dei principi di prudenza, sostenibilità e programmazione pluriennale», ha spiegato il presidente della Provincia Arno Kompatscher, ricordando che l’ente può contare su una situazione finanziaria caratterizzata da un indebitamento pressoché nullo.

Il disegno di legge è stato approvato dalla Giunta provinciale e sarà ora trasmesso al Consiglio provinciale per l’esame e il successivo voto. La proposta garantisce innanzitutto la copertura delle spese obbligatorie dell’amministrazione e punta a sostenere le prestazioni di competenza della Provincia.

Tra le priorità della manovra figurano i servizi essenziali, le politiche sociali e familiari e la tutela della salute. Il bilancio prevede inoltre maggiori stanziamenti per l’edilizia abitativa, il personale, la ricerca e la protezione dell’ambiente. «Garantite la stabilità finanziaria e la continuità dei servizi, la nostra priorità è stata il rafforzamento delle prestazioni sociali e del potere d’acquisto di cittadine e cittadini», ha sottolineato Kompatscher.

L’obiettivo è sostenere le famiglie e le persone che necessitano di assistenza, mantenendo al tempo stesso la qualità delle prestazioni pubbliche. Una parte significativa delle risorse aggiuntive sarà quindi destinata a consolidare gli interventi nei settori del welfare e della sanità.

La manovra interviene anche sul fronte fiscale. Sono previste ulteriori agevolazioni Irpef per contribuenti e famiglie, con l’intento di alleggerire il carico fiscale e sostenere il potere d’acquisto. Per quanto riguarda l’Irap, la Provincia ha aggiornato la disciplina relativa alla riduzione dell’aliquota, ponendo le basi per un possibile abbassamento fino al 2% in determinate circostanze. La misura punta a favorire le imprese e a sostenere l’attività economica sul territorio.

Il bilancio 2027-2029 si muove dunque lungo una doppia direttrice: da un lato la tenuta dei conti pubblici, dall’altro il rafforzamento degli interventi a favore della popolazione e dei servizi. La decisione finale spetterà ora al Consiglio provinciale, chiamato a esaminare e approvare la manovra.