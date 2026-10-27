ALTA BADIA. Due imprenditori denunciati per irregolarità nella sicurezza di un cantiere edile destinato alla ristrutturazione di una struttura ricettiva. È il bilancio di un controllo effettuato dai carabinieri della Stazione di Badia, nell'ambito delle verifiche coordinate dalla Compagnia di Brunico per prevenire gli infortuni sul lavoro.

Durante l'ispezione, i militari hanno riscontrato diverse carenze nelle misure di sicurezza previste dalla normativa. In particolare, è stata contestata l'assenza di un'idonea recinzione lungo il perimetro del cantiere, necessaria per impedire l'accesso alle persone estranee ai lavori, e la mancata installazione di adeguate protezioni su parte dei ponteggi.

Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due legali rappresentanti dell'impresa edile incaricata dell'intervento. Le violazioni contestate fanno riferimento al decreto legislativo 81 del 2008, che disciplina la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I controlli rientrano in una campagna di monitoraggio dei cantieri dell'Alto Adige, con particolare attenzione alle località turistiche interessate da interventi di ristrutturazione e ampliamento delle strutture ricettive. L'obiettivo è proteggere lavoratori, cittadini e turisti. Le verifiche dell'Arma proseguiranno anche nelle prossime settimane.