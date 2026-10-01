BRUNICO. In funzione quest'estate dal 12 agosto al 18 settembre, il garage per biciclette ricavato nella struttura di Casa Michael Pacher a Brunico fa segnare un bilancio che, come spiegano promotori dell'idea e gestori, è senz'altro positivo: in 37 giorni oltre 6.000 biciclette sono state parcheggiate nel garage. Un rendiconto che si può sintetizzare in un dato significativo: in ogni giornata di apertura, il garage ha registrato oltre 162 accessi.

«L'iniziativa ha riscosso un notevole successo tra la popolazione locale ed i turisti - commentano dal Comune di Brunico - Con la possibilità di avere a disposizione un parcheggio sicuro e gratuito per la propria bicicletta, sia per la popolazione locale che per i turisti è stato creato un ulteriore incentivo a utilizzare la bicicletta per raggiungere il centro città».

Il sindaco Bruno Wolf si dice a sua volta molto soddisfatto del servizio offerto quest'anno per la prima volta: «L'elevato tasso di utilizzo dimostra che a Brunico le iniziative per la mobilità sostenibile vengono accolte con favore. Con il parcheggio per biciclette abbiamo potuto dare un contributo concreto affinché le persone possano parcheggiare la propria bicicletta vicino al centro, in modo comodo e sicuro».

Anche Hannes Kronbichler, presidente dell'Associazione Turistica Brunico Kronplatz Turismo, traccia un bilancio positivo. Per gli ospiti, mette in evidenza, si tratta di un servizio aggiuntivo che rende il soggiorno a Brunico ancora più attraente.

«L'elevato utilizzo dimostra che il garage per biciclette rappresenta un valore aggiunto che permette agli ospiti di godersi comodamente e senza preoccupazioni il tempo a disposizione per passeggiare nel centro città», sottolinea Kronbichler.

Anche l'assessore Daniel Schönhuber, promotore e responsabile del progetto, esprime soddisfazione per l'accoglienza registrata dall'offerta: «I numeri hanno ampiamente confermato le nostre aspettative. Alla luce delle esperienze positive, stiamo valutando di proseguire o ampliare l'offerta nella prossima stagione ciclistica».

Un invito a usare la bici in città, per gli impegni quotidiani e per i giri turistici.