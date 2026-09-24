BRAIES. Blitz antidroga dei carabinieri nei giorni scorsi a Braies. L’operazione, condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile con il supporto delle Stazioni di Dobbiaco e Anterselva, si è conclusa con la denuncia a piede libero di tre giovani lavoratori stagionali.

Nel corso dei controlli, due ragazzi sono stati trovati in possesso di oltre 50 grammi complessivi di hashish. I militari hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione, ritenuto destinato alla pesatura dello stupefacente.

Durante la stessa operazione è stata fermata anche una giovane alla guida della propria automobile, trovata a sua volta in possesso di hashish. La ragazza si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti tossicologici: nei suoi confronti sono quindi scattati anche il ritiro immediato della patente e il sequestro del veicolo.

La droga e il materiale recuperato sono stati posti sotto sequestro. Le posizioni dei tre giovani denunciati sono ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria.