BRENNERO. Era ricercato dopo essersi allontanato, nel novembre del 2024, dalla comunità per minori nella quale stava scontando una condanna per rapina aggravata. La sua fuga è terminata venerdì 9 ottobre, quando un 19enne marocchino è stato arrestato dalla Polizia di Stato durante un controllo a bordo di un treno internazionale.

Il giovane viaggiava su un Railjet proveniente da Monaco di Baviera quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Brennero lo hanno fermato per un controllo. Il ragazzo, sprovvisto di documenti, è stato accompagnato negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti sulla sua identità e posizione giudiziaria.

Le verifiche hanno permesso di scoprire che nei suoi confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia. Il 19enne doveva ancora scontare due mesi e 23 giorni di reclusione per una rapina aggravata commessa nel 2023 in provincia di Padova.

Nel novembre 2024 il giovane si era allontanato dalla struttura per minori alla quale era stato affidato per espiare la pena, facendo perdere le proprie tracce. Dopo essere stato individuato e arrestato al Brennero, è stato trasferito all'Istituto Penale per Minori di Rovigo, dove dovrà scontare la pena residua.