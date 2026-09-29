BRUNICO. Più di 6 mila biciclette parcheggiate in appena 37 giorni. È il bilancio della prima sperimentazione del garage per bici allestito nella Casa Michael Pacher di Brunico, rimasto in funzione dal 12 agosto al 18 settembre. Numeri che spingono ora il Comune a valutare non soltanto la conferma del servizio, ma anche un suo possibile ampliamento.

Il parcheggio, gratuito e pensato per custodire le biciclette in sicurezza, è stato utilizzato sia dai residenti sia dai turisti. L’obiettivo era offrire un’alternativa all’automobile per raggiungere il centro, consentendo poi di lasciare la bici in un luogo protetto e proseguire a piedi.

«L’elevato tasso di utilizzo dimostra che a Brunico le iniziative per la mobilità sostenibile vengono accolte con favore», commenta il sindaco Bruno Wolf. Soddisfatto anche Hannes Kronbichler, presidente dell’Associazione Turistica Brunico Kronplatz Turismo, secondo il quale il garage rappresenta un servizio aggiuntivo anche per gli ospiti che scelgono la bicicletta durante il soggiorno.

I numeri hanno superato le aspettative dell’amministrazione. «Alla luce delle esperienze positive, stiamo valutando di proseguire o ampliare l’offerta nella prossima stagione ciclistica», annuncia l’assessore Daniel Schönhuber, promotore e responsabile del progetto. La sperimentazione potrebbe quindi diventare un servizio stabile o tornare nel 2027 con una capacità maggiore.