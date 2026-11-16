BRUNICO. Un unico punto di riferimento per avvicinare le cure ai cittadini e rafforzare l'assistenza sanitaria sul territorio. La nuova Casa della Comunità di Brunico sarà inaugurata ufficialmente lunedì 23 novembre, dopo essere entrata in funzione nelle scorse settimane. La struttura, aperta 24 ore su 24 e sette giorni su sette, rappresenta un presidio centrale per il Comprensorio sanitario della Val Pusteria.

La cerimonia si terrà alle 10.25 nella sede di via Ospedale 11. Al taglio del nastro saranno presenti l'assessore provinciale alla Prevenzione sanitaria e Salute Hubert Messner, il sindaco di Brunico Bruno Wolf, il direttore generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige Christian Kofler e i responsabili della struttura e del Comprensorio sanitario. Dopo l'inaugurazione è prevista una conferenza stampa, seguita da una visita guidata per presentare gli spazi e i servizi.

Tra i punti centrali della nuova organizzazione c'è l'Ambulatorio per le piccole urgenze (Apu), destinato a persone con disturbi acuti che non comportano rischi per la vita. Qui è possibile ricevere assistenza per problemi come febbre, dolori e lesioni di lieve entità, evitando di ricorrere al Pronto soccorso per situazioni che non richiedono interventi ospedalieri urgenti.

La struttura riunisce inoltre medici, personale infermieristico e diversi servizi sanitari. Sono disponibili prestazioni infermieristiche, assistenza domiciliare, attività di prevenzione nell'età evolutiva e supporto ostetrico per le donne e i neonati. Un'attenzione specifica è riservata anche alle persone con malattie croniche, attraverso percorsi assistenziali integrati e il coordinamento delle prestazioni specialistiche, con l'obiettivo di ridurre spostamenti e appuntamenti non necessari.

La Casa della Comunità di Brunico è una struttura di tipo Hub, concepita come punto di riferimento per l'assistenza sanitaria territoriale dell'intero comprensorio. Il nuovo edificio, realizzato accanto all'ospedale cittadino e collegato alla struttura ospedaliera, rientra nel programma provinciale di potenziamento della sanità di prossimità.