BRUNICO. La Rienza si prepara a cambiare volto nella zona del mercato di Stegona, con un intervento che punta a restituire spazio al fiume, migliorare la sicurezza contro le piene e creare una nuova area ricreativa per la popolazione. Il progetto interessa un tratto di circa 340 metri, su una superficie complessiva di tre ettari, tra il ponte Kehrer e la confluenza con l'Aurino. L'investimento previsto è di 400mila euro di fondi provinciali, ai quali dovranno aggiungersi altri 400mila euro per la bonifica dell'argine.

La recinzione del cantiere è già stata installata e l'avvio dei lavori è programmato per la primavera del 2027, anche se resta subordinato alla disponibilità delle risorse necessarie per gli interventi preliminari. «L'area interessata dal progetto si trova sulla sponda sinistra della Rienza», spiega Michael Baumgartner, direttore dell'Ufficio Sistemazione bacini montani Est dell'Agenzia per la Protezione civile.

Il progetto prevede l'allargamento dell'alveo e l'abbassamento del terreno adiacente, così da creare uno spazio utilizzabile dai cittadini che, in caso di piena, possa trasformarsi in un'area di ritenzione delle acque. «Le sponde con pendenza dolce faciliteranno l'accesso alla Rienza e renderanno il fiume più fruibile per la popolazione», sottolinea la progettista Sabrina Horak. «Allo stesso tempo sarà dato più spazio al corso d'acqua: l'intervento contribuirà così alla protezione dalle piene e a migliorare la situazione di pericolo nell'area».

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla riqualificazione ecologica. Gruppi di massi saranno collocati nell'alveo per creare correnti differenziate e rifugi per i pesci, mentre alberi e arbusti garantiranno ombra e una maggiore biodiversità. Nella parte inferiore dell'area sorgerà inoltre un bosco ripariale seminaturale, con avvallamenti umidi e vegetazione destinata a svilupparsi senza particolari interferenze.

L'intervento comporterà anche l'abbattimento dei grandi pioppi presenti lungo il vecchio sentiero, considerati pericolosi a causa di marciumi interni. I tronchi saranno recuperati e riutilizzati per realizzare sedute e giochi per bambini. Il sentiero lungo il fiume è già stato chiuso con un'ordinanza del Comune di Brunico, mentre la pista ciclabile è stata trasferita sul nuovo tracciato previsto dal piano urbanistico.

Resta però da risolvere il nodo economico legato alla bonifica dell'argine esistente, sotto il quale potrebbero trovarsi rifiuti da smaltire. Per questa operazione servono ulteriori 400mila euro, il cui finanziamento dovrà essere garantito dal Comune. Soltanto dopo sarà possibile procedere con gli interventi principali.

I lavori saranno eseguiti direttamente dall'Ufficio Sistemazione bacini montani Est e rientrano nel più ampio progetto di riqualificazione dell'area del mercato di Stegona, elaborato dallo studio di ingegneria Ingena. Il tradizionale mercato continuerà a svolgersi nella sede attuale.