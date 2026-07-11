BRUNICO. Il cantiere comunale compie un nuovo passo verso una gestione più sostenibile delle proprie attività con l’acquisto di due nuovi veicoli elettrici. L’ammodernamento del parco macchine punta a un maggiore risparmio delle risorse e a una riduzione dell’impatto ambientale.

«Passo dopo passo rendiamo la nostra città più efficiente dal punto di vista energetico e più rispettosa del clima – afferma Daniel Schönhuber, assessore responsabile del cantiere comunale –. Per questo sono lieto che, grazie ai nuovi veicoli, possiamo dare un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile e rispettosa dell’ambiente».

Il percorso di rinnovamento della flotta non si ferma: a breve è previsto infatti l’acquisto di un ulteriore veicolo elettrico, che permetterà di ampliare ancora la quota di mezzi a basse emissioni a disposizione del Comune.

A supporto della mobilità elettrica sono già attivi gli impianti fotovoltaici installati sulle officine del cantiere comunale e sull’edificio operativo del centro di riciclaggio. L’energia solare prodotta viene utilizzata per alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici e gli edifici stessi, contribuendo a una gestione più efficiente dell’energia.