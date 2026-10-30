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BRUNICO. Un uomo di circa 60 anni, originario dell’Emilia-Romagna, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla circonvallazione sud di Brunico. Lo scontro ha coinvolto due automobili con a bordo dei turisti.
L’impatto, particolarmente violento, ha avuto conseguenze fatali per uno degli occupanti.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Brunico, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare le eventuali responsabilità.