BRUNICO. Torna il Mercato di Stegona, tra acquisti, incontri e tradizione: da lunedì 26 a mercoledì 28 ottobre sono in programma tre giornate con circa 310 venditori ambulanti, 55 espositori di macchine agricole, 25 produttori agricoli, 12 stand gastronomici e 10 artigiani. Una manifestazione che richiama tra 15 mila e 20 mila visitatori. Le bancarelle saranno aperte ogni giorno dalle 8 alle 17 circa, secondo le condizioni meteo.

Il calendario si apre con la Giornata degli austriaci, in coincidenza con la festa nazionale che porta molti ospiti dall’Austria. Martedì 27 spazio alla Giornata del bestiame, con una nuova area dedicata agli animali per valorizzare questo settore. Mercoledì 28 sarà la Giornata delle persone, tra passeggiate e momenti di svago. Il Lunapark, nuovamente allestito presso il Centro Mobilità, proporrà 35 giostre.

Per raggiungere il mercato sono consigliati i mezzi pubblici: dalla stazione ferroviaria si accede direttamente all’area attraverso il sottopassaggio. Disponibili anche 1.500 posti auto tra Parking Municipio, Parking NOBIS, via Santa Croce a Stegona, latteria di Brunico e zona scolastica, dove possono parcheggiare anche gli autobus. Servizi igienici a tutti gli accessi.

La Polizia locale sarà presente anche con un ufficio mobile per informazioni e oggetti smarriti. Barriere agli ingressi impediranno il passaggio dei mezzi pesanti. Ai visitatori si raccomanda di conservare gli scontrini, custodire gli oggetti di valore, chiudere le borse e tenere i bambini per mano. Eventuali giochi d’azzardo illegali vanno segnalati alle forze dell’ordine.