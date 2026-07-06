BRUNICO. Tre persone sono state denunciate dai carabinieri della Compagnia di Brunico nell'ambito di una serie di controlli sul territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di droga. Le operazioni, svolte tra Brunico, Campo Tures e San Lorenzo di Sebato, hanno portato al sequestro di hashish, cocaina, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico.

Il primo intervento risale alla notte del 13 giugno, quando i militari della Stazione di Brunico, insieme al Nucleo Radiomobile e ai colleghi della Stazione di Badia, sono intervenuti nei pressi di un esercizio pubblico dopo una segnalazione per disturbo della quiete. Durante il controllo, un 20enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di circa 18 grammi di hashish. La successiva perquisizione nell'abitazione del giovane, a Marebbe, ha permesso di recuperare altri 40 grammi della stessa sostanza. Secondo le analisi del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Laives, dal quantitativo sequestrato sarebbero state ricavabili 787 dosi.

Nel pomeriggio del 14 giugno, a Campo Tures, i militari dell'Aliquota Radiomobile hanno controllato un 29enne del posto, già censito in banca dati. All'interno del suo zaino sono stati trovati 25 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per la vendita. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare anche 15 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Gli accertamenti di laboratorio hanno stimato la possibilità di ricavare 114 dosi di cocaina e 234 dosi di hashish.

Sempre il 14 giugno, in serata, i carabinieri della Stazione di Chienes hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un 53enne, operaio domiciliato per motivi di lavoro a San Lorenzo di Sebato. Nell'abitazione sono stati rinvenuti 62 grammi di hashish, quantitativo che, secondo le analisi, avrebbe consentito di ottenere 1.121 dosi.

Per tutti e tre è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bolzano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 20enne dovrà rispondere anche del reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.