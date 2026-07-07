CADIPIETRA. Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi lungo il fiume Aurino, poco dopo Cadipietra, dove una persona è caduta in acqua ed è rimasta bloccata nel letto del torrente. L'allarme è scattato intorno alle 13.

Provvidenziale il sangue freddo della persona coinvolta, che è riuscita ad aggrapparsi a un grosso masso, resistendo alla corrente fino all'arrivo dei soccorritori. I primi a raggiungere il luogo dell'incidente sono stati i vigili del fuoco, che sono riusciti a recuperarla e a riportarla sulla riva in sicurezza.

Sul posto il personale sanitario ha prestato le prime cure. La persona ha riportato soltanto ferite lievi ed è stata successivamente affidata all'equipaggio della Croce Bianca, che l'ha trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.

All'intervento hanno preso parte i vigili del fuoco volontari di diversi corpi, il servizio di ambulanza della Croce Bianca, l'elicottero di soccorso, l'unità nautica dei vigili del fuoco volontari di Campo Tures e la squadra di soccorso acquatico di Brunico, che hanno operato congiuntamente per mettere in salvo la persona e concludere l'intervento in sicurezza.