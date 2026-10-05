BRUNICO. Un camion ha danneggiato il soffitto di una galleria lungo la tangenziale sud di Brunico, divellendo diversi metri del rivestimento e rendendo necessaria la chiusura del tunnel. L’intervento di messa in sicurezza si è concluso da poco. Non si registrano feriti.

L’incidente ha provocato danni ingenti alla copertura della galleria. Alcune parti del soffitto erano rimaste instabili e rappresentavano un pericolo immediato, rendendo necessaria la chiusura completa del tunnel in entrambe le direzioni durante le operazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Brunico insieme al servizio di manutenzione stradale. Le squadre hanno provveduto alla messa in sicurezza delle parti danneggiate e alla verifica delle condizioni del soffitto della galleria. Le operazioni si sono concluse poco fa.

Durante l’intervento la Polizia stradale e la Polizia locale hanno regolato la circolazione ai due lati del tunnel. La chiusura ha provocato inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona. (foto vigili del fuoco)