PERCA. Insolito intervento nella serata di ieri, lunedì 3 agosto, per i Vigili del fuoco volontari di Perca, chiamati a intervenire lungo la strada statale della Val Pusteria dopo che un trasporto eccezionale ha perso il proprio carico.

L'allarme è scattato intorno alle 21 nella zona dell'incrocio di Litschbach, dove un mezzo pesante ha perso un serbatoio d'acqua destinato a una centrale termica. La struttura, dal peso di diverse tonnellate, è finita a bordo strada senza coinvolgere altri veicoli. Non si sono registrati feriti né danni a persone o cose.

I vigili del fuoco hanno provveduto a illuminare l'area dell'intervento, mettere in sicurezza la carreggiata e gestire il traffico. Successivamente, in collaborazione con un'impresa specializzata dotata di gru, il serbatoio è stato recuperato e caricato su un rimorchio ribassato per consentire al trasporto di proseguire il viaggio.

Le operazioni di recupero, rese complesse dalle dimensioni e dal peso del manufatto, sono durate circa due ore. Sul posto sono intervenuti 18 vigili del fuoco volontari di Perca con un mezzo leggero e un'autobotte attrezzata, oltre ai Carabinieri di Brunico e al responsabile del servizio strade.

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