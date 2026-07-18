CAMPO TURES. Un incendio boschivo è divampato in mattinata sul Monte di Caminata, nel territorio comunale di Campo Tures, a circa 2.000 metri di quota. Il rogo si è sviluppato in un'area particolarmente ripida e difficilmente accessibile da terra.



Per raggiungere il fronte del fuoco, le squadre dei Vigili del Fuoco Volontari di Caminata, Molini di Tures e Campo Tures sono state trasportate in quota con l'elicottero, che nel frattempo ha effettuato numerosi lanci d'acqua dall'alto. L'azione coordinata tra le forze a terra e i mezzi aerei ha permesso di circoscrivere e spegnere le fiamme in circa due ore, evitando che si propagassero ulteriormente.



Domato il rogo, sono scattate le operazioni di bonifica e il monitoraggio dell'area per scongiurare la presenza di focolai nascosti.