CAMPO TURES. Un incendio boschivo è divampato ai piedi di Cima delle Cascate, a circa 2.000 metri di quota, sopra Campo Tures. Le fiamme hanno interessato una zona particolarmente ripida e difficilmente accessibile, rendendo necessario il sopralluogo con un elicottero del servizio forestale.



Per le caratteristiche dell’area, lo spegnimento del rogo potrebbe avvenire esclusivamente dall’alto. Tra le possibili cause dell’incendio, l’ipotesi ritenuta più probabile è quella di un fulmine, considerato che durante la notte diversi temporalihanno attraversato la zona.