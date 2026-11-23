MONGUELFO-TESIDO. Due persone denunciate e una carta d'identità elettronica sequestrata. È il bilancio di un controllo effettuato dai Carabinieri insieme all'Ispettorato provinciale del Lavoro di Bolzano in un cantiere stradale nella frazione di Tesido, in Alta Val Pusteria.

Durante l'ispezione sono emerse numerose irregolarità nella gestione della sicurezza. Gli operai non utilizzavano correttamente i dispositivi di protezione individuale, mentre l'area dei lavori risultava priva di adeguate recinzioni e delimitazioni. Carente anche la segnaletica destinata ad avvertire gli automobilisti della presenza del cantiere.

Per queste violazioni è stato denunciato a piede libero il legale rappresentante dell'impresa, un cittadino di origine albanese. Ma durante l'identificazione dei lavoratori i militari hanno scoperto un'altra anomalia.

Un operaio di 51 anni ha infatti mostrato una carta d'identità elettronica dalla quale era stato rimosso il microchip. Il documento è stato immediatamente sequestrato e l'uomo denunciato per ipotesi di reato legate alla falsificazione e all'alterazione di atti pubblici.

Gli accertamenti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Bolzano. Le responsabilità delle due persone denunciate dovranno essere accertate nelle sedi competenti.