SAN CANDIDO. Controlli rafforzati lungo le strade dell'Alta Pusteria, verifiche ai valichi di frontiera e ricognizioni dall'elicottero nelle zone più impervie. È il bilancio dell'operazione straordinaria condotta dai carabinieri della Compagnia di San Candido dall'11 al 14 novembre, con l'impiego complessivo di oltre cento militari. L'attività si è conclusa con due persone denunciate, tre violazioni amministrative accertate e centinaia di controlli.

Nel corso delle quattro giornate sono stati predisposti 128 posti di controllo, durante i quali i militari hanno verificato 214 veicoli e identificato 270 persone. Le pattuglie hanno concentrato l'attenzione sulle principali arterie stradali e, in particolare, sul valico di Prato alla Drava, importante collegamento con l'Austria. Le verifiche hanno interessato anche 66 esercizi pubblici del comprensorio.

L'operazione ha portato all'accertamento di due violazioni del Codice della Strada e a una sanzione amministrativa per ubriachezza. Due cittadini stranieri sono stati inoltre denunciati in stato di libertà per presunte violazioni della normativa sull'immigrazione, relative alla mancanza del permesso di soggiorno e a irregolarità riguardanti il lavoro subordinato.

Sabato 14 novembre ai controlli terrestri si è aggiunto l'intervento di un elicottero del 3° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bolzano, impegnato nel monitoraggio delle aree di Passo Stalle, Valle di Anterselva, Valle di Casies e Valle di Braies. L'intensificazione della vigilanza lungo il confine austriaco rientra nelle misure preventive adottate dall'Arma anche alla luce dell'attuale scenario internazionale, con particolare attenzione ai collegamenti transfrontalieri e ai flussi provenienti dall'Europa orientale.