FALZES. Ieri mattina, in giunta comunale, il Comune di Falzes ha ufficialmente rinunciato a mettere a disposizione dei migranti una casetta bifamiliare nell’ambito del Piano di accoglienza fortemente voluto dall’assessora Rosmarie Pamer. A spiegarne le ragioni è stato il sindaco Roland Tinkhauser, ancora deluso e incredulo per quanto è accaduto. Una famiglia proveniente dal Togo, infatti, ha ricusato l’alloggio ritenendolo troppo piccolo e con un numero insufficiente di posti letto.

Sindaco, ma di che alloggio stiamo parlando? Un bilocale?

Niente affatto, parliamo di un bellissimo appartamento risanato da poco con giardino. Se non erro siamo nell’ordine dei 90 metri quadrati in una casa uni o bifamiliare al massimo. Un alloggio che sul mercato privato - vista la situazione generale di grande carenza di abitazioni - potrebbe fruttare oltre mezzo milione di euro..

Almeno. Siamo in una zona centrale di Falzes.

A cosa si deve la rinuncia, difficile da comprendere per molti...

Non ero presente al momento della consegna ma è stato tutto così strano. Siamo andati a prendere i migranti alla stazione di Brunico e li abbiamo portati in loco. Appena arrivati, in cinque, si sono lamentati perché i posti letto non erano otto, come qualcuno - forse - aveva assicurato loro. Almeno così hanno riferito...

Ma chi doveva arrivare?

Altri tre figli o parenti stretti dall’Africa.

Ma hanno dormito almeno una notte?

No, nemmeno. Sono entrati, hanno visto e hanno girato i tacchi. Una reazione che ci ha lasciati delusi e increduli.

Anche perché Falzes aveva ospitato altri migranti o profughi nel recente passato senza problemi...

Sì, gli ultimi sono stati ucraini e si sono comportati in modo impeccabile. Dal mio punto di vista chi è in stato di bisogno dovrebbe avere un altro approccio. Punto. Di qui la nostra rinuncia - ieri in giunta - ad ospitare.

Ma c'è qualcos'altro del progetto che l'ha infastidita?

Sì, il mistero della famiglia in arrivo. Fino all’ultimo. I Comuni non possono essere lasciati all’oscuro. Vanno coinvolti.