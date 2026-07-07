CHIENES. Momenti di tensione in un cantiere di San Sigismondo, frazione di Chienes, dove due operai hanno scelto una forma di protesta eclatante per denunciare il mancato pagamento delle retribuzioni.

I protagonisti sono due fratelli egiziani, di 30 e 35 anni, entrambi in possesso di un regolare permesso di soggiorno. I due sono saliti su una gru all'interno del cantiere dove è in corso la costruzione di un complesso residenziale, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine.

Secondo quanto sostenuto dagli stessi lavoratori, la ditta subappaltatrice per la quale prestano servizio non avrebbe versato gli stipendi maturati. Il credito vantato ammonterebbe complessivamente a circa 18 mila euro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato una mediazione per convincere i due uomini a interrompere la protesta. Decisivo sarebbe stato anche l'intervento del titolare dell'azienda, con sede a Cremona e anch'egli di nazionalità egiziana, che avrebbe assicurato il pagamento delle somme dovute in tempi brevi.

Conclusa la protesta con la discesa dei due operai dalla gru, sulla vicenda sono stati avviati gli accertamenti dell'Ispettorato del lavoro e dei Carabinieri, che dovranno fare luce su quanto accaduto e verificare la situazione denunciata dai lavoratori.