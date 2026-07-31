MAREBBE. Complesso intervento di soccorso nella serata di ieri, giovedì 30 luglio, lungo la strada provinciale che collega Pieve Marebbe a Sares, nel territorio di San Lorenzo di Sebato, dove un ciclista di circa 60 anni, residente in Val Pusteria, è precipitato per una ventina di metri in una scarpata dopo aver perso il controllo della bicicletta.

L'allarme è scattato alle 19.37, quando l'uomo, rimasto cosciente nonostante la violenta caduta, è riuscito a chiamare autonomamente i soccorsi con il proprio telefono cellulare. Secondo le prime ricostruzioni, mentre affrontava un tratto in discesa ha urtato il guardrail, finendo oltre la carreggiata e precipitando nel pendio sottostante.

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente impegnative a causa delle caratteristiche del terreno. La scarpata era infatti molto ripida e disseminata di ceppi d'albero recentemente tagliati, rami secchi e fitta vegetazione, elementi che hanno reso difficile raggiungere l'infortunato e operare in sicurezza.



Sul posto sono intervenuti sei tecnici del Soccorso Alpino CNSAS di Marebbe insieme a quattro soccorritori della Croce Bianca di Marebbe. Dopo aver raggiunto il ciclista, le squadre hanno provveduto alla stabilizzazione sanitaria in ambiente impervio. Il recupero è stato effettuato mediante un sistema con verricello (winch), che ha consentito di issare la barella fino alla sede stradale.

Una volta riportato sulla carreggiata, il ferito è stato preso in carico dal medico d'urgenza, arrivato dall'ospedale di Brunico, che ha completato le cure sul posto prima del trasferimento in ambulanza all'ospedale cittadino per gli accertamenti e la definizione del quadro clinico.

L'intervento si è concluso alle 21.50, dopo oltre due ore di lavoro, e ha richiesto un'importante collaborazione tra Soccorso Alpino, Croce Bianca e personale sanitario.