SCIAVES. Un ciclista tedesco nato nel 1960 è rimasto gravemente ferito dopo una caduta sulla pista ciclabile all’altezza di Schabner Höhe, in corrispondenza del chilometro 2,4 della statale 49 della Pusteria. L’incidente è avvenuto questa sera, giovedì 1° ottobre, intorno alle 20.

A trovare l’uomo a terra sono stati altri ciclisti che sopraggiungevano lungo il percorso. Le circostanze della caduta non sono ancora state precisate.

Sul posto sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Bressanone, che hanno prestato le prime cure al ferito.

L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale di Bressanone. Nell’incidente risulta coinvolta una sola persona.