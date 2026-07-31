ANTERSELVA. Una colata detritica ha interessato nel tardo pomeriggio di oggi, 31 luglio, l'area dello stadio del biathlon di Anterselva, senza fortunatamente provocare feriti o danni a persone. Il fenomeno si è verificato intorno alle 18, quando il torrente Riepenbach, che scende dal monte Collalto, ha trascinato a valle grandi quantità di ghiaia, rocce, fango, terra e tronchi d'albero a causa del maltempo.

La massa di detriti ha raggiunto il parcheggio dello stadio del biathlon (come si vede dall’immagine tdella webcam), area che durante l'inverno ospita anche una tribuna mobile. Al momento dell'evento non erano presenti né persone né veicoli, evitando così conseguenze ben più gravi.

Le operazioni di sgombero e pulizia sono proseguite per tutta la serata. La strada di Anterselva, interessata solo in parte dalla colata, è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire gli interventi in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Anterselva di Mezzo, il servizio di manutenzione stradale e il servizio di controllo valanghe e torrenti, impegnati nella rimozione del materiale e nella verifica delle condizioni dell'area.