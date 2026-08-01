ANTERSELVA. Il violento temporale che, nel tardo pomeriggio di ieri, 31 luglio, s’è abbattuto sulla zona, ha provocato una colata detritica che ha interessato l'area del Centro Biathlon di Anterselva. Fango, massi, tronchi e altro materiale trascinato dall'acqua hanno invaso il piazzale e le zone circostanti, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi.

Violento nubifragio ad Anterselva, fango e massi invadono il Centro Biathlon Violento nubifragio ad Anterselva, fango e massi invadono il Centro Biathlon Violento nubifragio ad Anterselva, fango e massi invadono il Centro Biathlon Violento nubifragio ad Anterselva, fango e massi invadono il Centro Biathlon Violento nubifragio ad Anterselva, fango e massi invadono il Centro Biathlon

I Vigili del Fuoco Volontari di Anterselva di Mezzo hanno raggiunto rapidamente la zona per mettere in sicurezza l'area, effettuare i controlli necessari e avviare, insieme agli enti competenti, i primi interventi di ripristino.

Secondo le informazioni attualmente disponibili, non si registrano persone ferite. Le operazioni si sono concentrate sulla verifica delle condizioni dell'area e sulla rimozione del materiale accumulato dalla colata.

L'entità dei danni è ancora in fase di valutazione. Nelle prossime ore saranno completati gli accertamenti per quantificare gli effetti del maltempo sulla struttura e sulle aree interessate.