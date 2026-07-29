BRUNICO. Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Brunico lungo le principali arterie montane dell'Alta Badia, con particolare attenzione alla sicurezza della circolazione sui passi dolomitici, particolarmente frequentati durante la stagione estiva da motociclisti, ciclisti e automobilisti.

Nella mattinata di ieri i militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Brunico, con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Corvara in Badia, hanno effettuato una serie di verifiche mirate per garantire il rispetto del Codice della Strada e prevenire comportamenti di guida pericolosi

I controlli si sono concentrati soprattutto sulle violazioni più frequenti lungo le strade di montagna, come la velocità non adeguata alle caratteristiche del percorso e alle condizioni del traffico, i sorpassi irregolari e la circolazione contromano, comportamenti che possono mettere seriamente a rischio la sicurezza degli utenti della strada.

Al termine del servizio sono state contestate 21 violazioni al Codice della Strada. I militari hanno inoltre proceduto al ritiro di due patenti di guida, mentre complessivamente sono stati decurtati 21 punti dalle patenti dei conducenti sanzionati.

L'attività rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dall'Arma dei Carabinieri per incrementare la sicurezza lungo i passi montani, con l'obiettivo di prevenire incidenti e sensibilizzare gli utenti della strada al rispetto delle regole in un periodo caratterizzato da un intenso afflusso turistico.