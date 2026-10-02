CORVARA. Non riusciva più a uscire, intrappolato in un tubo di scarico delle acque bianche. Per un cane, quella disavventura si è trasformata in una situazione dalla quale non poteva liberarsi da solo.

A riportarlo all’esterno sono stati i vigili del fuoco volontari di Corvara, intervenuti per soccorrerlo. Un recupero da affrontare con estrema attenzione, per aiutare l’animale senza fargli male.

Con l’aiuto di una corda, i soccorritori sono riusciti a liberare il cane e a portarlo fuori dalla condotta. È stato il momento in cui la paura ha lasciato spazio al sollievo.

Il cagnolino è stato quindi riconsegnato alla proprietaria, ovviamente felicissima. E anche l’animale, forse un po’ scosso, ha mostrato tutta la sua gioia nel rivederla.