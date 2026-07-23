DOBBIACO. Grave incidente nella mattinata di giovedì 23 luglio a Valle San Silvestro, nel comune di Dobbiaco, dove un uomo di 55 anni è rimasto seriamente ferito in seguito a una caduta da un'altezza non ancora accertata.



L'allarme è scattato alle 10.25. Sul posto sono intervenuti l'auto medica e l'ambulanza della Croce Bianca di San Candido, l'elicottero di soccorso Pelikan 2, il Soccorso Alpino Alta Pusteria, i Vigili del fuoco volontari di Valle San Silvestro e i Carabinieri di Dobbiaco.



Dopo le prime cure, il ferito è stato elitrasportato all'ospedale di Bolzano. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.