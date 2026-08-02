DOBBIACO. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, domenica 2 agosto, nei pressi di Dobbiaco. Intorno alle 13.30 un motociclista italiano si è scontrato con un furgone. L'impatto, secondo le prime informazioni, si è concluso senza gravi conseguenze.

Le persone coinvolte hanno riportato ferite lievi e sono state assistite dal personale della Croce Bianca, intervenuto per prestare le prime cure sul luogo dell'incidente.

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco volontari di Dobbiaco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alle operazioni di rimozione dei mezzi e pulizia della carreggiata. L'intervento è durato circa un'ora.

Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dello scontro.