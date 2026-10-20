BRUNICO. Crack nascosto nei cassetti di un camper, eroina trovata nell'abitazione di un uomo residente a Bolzano e due persone denunciate per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. È il bilancio di un'operazione antidroga condotta dal Nucleo operativo dei carabinieri di Brunico tra la città e San Lorenzo di Sebato. Complessivamente sono state identificate 45 persone, nell'ambito di controlli concentrati soprattutto nelle zone più frequentate, comprese le aree sportive.

Il primo intervento è scattato proprio nei pressi degli impianti sportivi di San Lorenzo di Sebato, dove i militari hanno notato un camper con tre persone a bordo. Il nervosismo degli occupanti ha spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti. Durante la perquisizione, nei cassetti del veicolo sono stati trovati 5 grammi di crack, già suddivisi in diversi involucri, 40 grammi di presunta sostanza da taglio e due bilancini di precisione. Il materiale era stato nascosto da una 24enne di Brunico, denunciata a piede libero.

Il secondo intervento è avvenuto a Brunico, dove i carabinieri hanno fermato per un controllo un 31enne nigeriano residente a Bolzano, trovato in possesso di una piccola quantità di eroina. I sospetti hanno portato i militari a estendere la perquisizione alla sua abitazione, dove sono stati sequestrati complessivamente 35 grammi di eroina, due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Anche per l'uomo è scattata la denuncia.

Tutte le sostanze sequestrate saranno ora trasmesse al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti dei carabinieri di Laives, che effettuerà gli accertamenti qualitativi e quantitativi. L'operazione rientra nell'attività di contrasto allo spaccio portata avanti dall'Arma in Val Pusteria, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione e alle aree frequentate dai giovani.