LAION. Grave incidente nella mattinata di oggi sulla strada statale di Laion, dove un motociclista di 23 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere uscito di strada.

L'allarme è scattato intorno alle 10.45, all'altezza del chilometro 2,5 della statale. Secondo le prime ricostruzioni, il 23enne svedese avrebbe perso il controllo della moto senza il coinvolgimento di altri veicoli, uscendo dalla carreggiata e precipitando per circa 30 metri in una zona boschiva.

Immediato l'intervento dei soccorsi. Il giovane è stato stabilizzato sul posto e quindi trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano con l'elicottero Aiut Alpin.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i volontari della Croce Bianca di Chiusa, i vigili del fuoco volontari di Laion e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.