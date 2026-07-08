AGGIORNAMENTO – La vittima è un turista tedesco. L'allarme è stato lanciato a una vicina malga da un amico che era con lui. La salma è stata localizzata e recuperata dall'elicottero. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Guardia di finanza.



VAL DI FUNDRES. Un escursionista ha perso la vita dopo essere precipitato per circa 300 metri mentre percorreva l'Alta Via della Val di Fundres, laterale della Val Pusteria.

L'incidente è avvenuto nei pressi di malga Mahd, dove, secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe inciampato in un tratto del sentiero non particolarmente impegnativo, perdendo l'equilibrio e finendo nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia di finanza, i tecnici del Soccorso alpino e l'elicottero Pelikan 2 con il medico d'urgenza a bordo.

Per l'escursionista, tuttavia, non c'era ormai più nulla da fare: il sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.