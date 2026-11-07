BOLZANO. Una vicenda legata all'accoglienza abitativa in Alto Adige arriva fino al governo nazionale. Al centro della discussione c'è una famiglia di rifugiati originaria del Togo che ha rifiutato un alloggio individuato dalla Provincia di Bolzano nell'ambito di un progetto di accompagnamento abitativo. Sul caso è intervenuto anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha annunciato l'intenzione di contattare le autorità locali per ottenere chiarimenti.

La vicenda risale a circa un mese fa, quando alla famiglia, composta dai genitori e da cinque figli giovani, era stato proposto un appartamento di circa 90 metri quadrati con giardino, individuato dal Comune di Falzes. Dopo aver visitato l'immobile, i genitori avevano però deciso di non accettare la sistemazione.

La ragione del rifiuto sarebbe legata alla disponibilità di soli cinque posti letto, ritenuta insufficiente rispetto alle esigenze del nucleo familiare, che conta complessivamente otto componenti. In Togo vivono infatti altri tre figli maggiorenni della coppia.

Dopo il mancato accordo, il Comune di Falzes, che aveva individuato l'appartamento, ha deciso di ritirarsi dal progetto. Alla base dell'episodio ci sarebbe tuttavia un problema di comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di accoglienza diffusa in Alto Adige, che avrebbe contribuito a creare un disallineamento sulle effettive necessità abitative della famiglia.

La questione ha attirato anche l'attenzione della politica nazionale. Salvini è intervenuto attraverso i propri canali social con un commento critico nei confronti della famiglia: «Non vi va bene la casa da 90 metri quadrati con giardino che vi è stata offerta in Italia? Un'altra possibilità è tornare nel vostro Paese e chiedere lì. Sentirò le autorità locali per verificare la situazione di questa famiglia così esigente».

Nei giorni scorsi, la Provincia di Bolzano aveva invece invitato a non strumentalizzare politicamente l'accaduto, richiamando l'attenzione sulla necessità di ricostruire correttamente i passaggi che hanno portato al rifiuto dell'alloggio.